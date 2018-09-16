В американском штате Джорджия выставили на продажу небольшой городок Тумсборо. Чтобы стать обладателем целого города покупателю придется заплатить $1,7 миллиона. За такие деньги, к примеру, можно купить квартиру в престижном районе Нью-Йорка, пишет UBR.ua.

Будущий хозяин Тумсборо получит во владение не только жилые дома, но и множество гражданских построек: ресторан, отель, мельницу и даже знаменитый оперный театр. Помимо этого, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с "антикварными креслами", старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и "неразработанные залежи бокситов".

В марте на аукционе была продана теория относительности.