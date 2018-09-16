В США решили продать целый город [ Редактировать ]
В американском штате Джорджия выставили на продажу небольшой городок Тумсборо. Чтобы стать обладателем целого города покупателю придется заплатить $1,7 миллиона. За такие деньги, к примеру, можно купить квартиру в престижном районе Нью-Йорка, пишет UBR.ua.
Будущий хозяин Тумсборо получит во владение не только жилые дома, но и множество гражданских построек: ресторан, отель, мельницу и даже знаменитый оперный театр. Помимо этого, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с "антикварными креслами", старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и "неразработанные залежи бокситов".
В марте на аукционе была продана теория относительности.
по теме
Легенда бокса планирует стать президентом
По словам 45-летнего спортсмена, эта мысль посетила его после того, как рэпер Канье Уест выразил желание принять участие в президентской гонке
США помогут Украине с обороноспособностью
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов улучшать обороноспособность украинского государства
Смертельный шторм в США: шокирующие фото последствий
На восточное побережье США 14 сентября обрушился ураган Флоренс
Зона радиотишины: как живет американский городок без благ цивилизации?
Зона радиотишины. Жителям больших городов, которые сразу начинают волноваться, стоит интернету пропасть хоть на несколько минут, а с мобильными телефонами так вообще - не расстаются, сложно себе представить существование без любимых гаджетов
Каннибализм и муха в вине: в США вручили Шнобелевскую премию
Награду присуждают за абсурдные исследования, которые "сначала смешат, а потом заставляют задуматься"