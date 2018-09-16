Шведский футболист Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере. Юбилейный гол нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" провел на 43-й минуте матча чемпионата североамериканской лиги MLS против "Торонто", передает Football.ua.

Форвард шикарно завершил заброс в штрафную от Джонатана дос Сантоса.

После игры звезда футбола опубликовала в Twitter картинку со своим изображением и подписью: "Бог голов". На днях УЕФА составил символическую сборную тренеров Лиги чемпионов.