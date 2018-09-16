"Бог голов": Ибрагимович забил свой 500-й мяч (видео) [ Редактировать ]
Шведский футболист Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере. Юбилейный гол нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" провел на 43-й минуте матча чемпионата североамериканской лиги MLS против "Торонто", передает Football.ua.
Форвард шикарно завершил заброс в штрафную от Джонатана дос Сантоса.
После игры звезда футбола опубликовала в Twitter картинку со своим изображением и подписью: "Бог голов". На днях УЕФА составил символическую сборную тренеров Лиги чемпионов.
500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 вересня 2018 р.
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