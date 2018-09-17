День без машин спрямований на боротьбу зі шкідливими викидами

У Парижі напередодні перекрили головні вулиці міста - так відзначили День без машин. З 9 до 16 години автомобілям заборонили їздити вулицями, які ведуть до Єлисейських полів.

Туристичним центром французької столиці могли пересуватися лише пішоходи та екологічно безпечний транспорт.

День без машин спрямований на боротьбу зі шкідливими викидами. Парижани хочуть зробити своє місто чистішим і комфортнішим.