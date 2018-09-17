Ураган "Флоренс" у США: загинули 15 людей [ Редактировать ]
До 15 зросла кількість жертв урагану "Флоренс" у США. Кілька людей отруїлися чадним газом після запуску генератора, решта - загинули від удару електричним струмом, пожеж і внаслідок ДТП.
Попри те, що "Флоренс" ослаб до категорії тропічного циклону, він спричинив у регіоні рясні зливи. Рівень води у річках і далі збільшується.
Влада Північної Кароліни побоюється, що найближчими днями може статися "катастрофічна повінь" - наймасштабніша за всю історію штату.
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