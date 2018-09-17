Це відповідь на провокаційні дії Росії у регіоні

На Азові створюють військово-морську базу. Це відповідь на провокаційні дії Росії у регіоні, кажуть в уряді.

Повноцінне корабельно-катерне угрупування ВМС планують створити у Бердянську до кінця року. Тиждень тому до портового міста вже доправили два бронекатери "Лубни" та Кременчук".