У Бердянську створять військово-морську базу [ Редактировать ]
На Азові створюють військово-морську базу. Це відповідь на провокаційні дії Росії у регіоні, кажуть в уряді.
Повноцінне корабельно-катерне угрупування ВМС планують створити у Бердянську до кінця року. Тиждень тому до портового міста вже доправили два бронекатери "Лубни" та Кременчук".
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