В городе Измаил Одесской области повесились два человека. Об этом сообщает УНИАН.

В ночь на 16 сентября мужчину и женщину обнаружили повешенными. В частности, 34-летняя женщина найдена в районе морского вокзала, повешенной на дереве. Возле железнодорожного вокзала обнаружен 23-летний мужчина - на оконной решетке.

По предварительным данным, оба случая - суицид, а погибшие не были знакомы. У женщины остался несовершеннолетний ребенок.

По данным фактам открыты уголовные дела по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство (статьи 115 УК Украины).

Ранее мы писали о том, что в Ужгороде на дереве повесился 21-летний парень.