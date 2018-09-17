Странное совпадение: в Измаиле на вокзалах вешаются люди [ Редактировать ]
В городе Измаил Одесской области повесились два человека. Об этом сообщает УНИАН.
В ночь на 16 сентября мужчину и женщину обнаружили повешенными. В частности, 34-летняя женщина найдена в районе морского вокзала, повешенной на дереве. Возле железнодорожного вокзала обнаружен 23-летний мужчина - на оконной решетке.
По предварительным данным, оба случая - суицид, а погибшие не были знакомы. У женщины остался несовершеннолетний ребенок.
По данным фактам открыты уголовные дела по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство (статьи 115 УК Украины).
Ранее мы писали о том, что в Ужгороде на дереве повесился 21-летний парень.
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