В Естонії стартували військово-морські навчання "Морський їжак-2018" [ Редактировать ]
В Естонії стартували військово-морські навчання "Морський їжак-2018" - наймасштабніші за всю історію країни. Триватимуть вони 12 днів.
У маневрах візьмуть участь зо дві сотні резервістів, кадрових військових та представників воєнізованої добровольчої організації "Кайтселіїт". Залучено також поліцію, прикордонну охорону та водний департамент.
Мета навчань - підготовка резервістів і відпрацювання діяльності керівних структур ВМС.
по теме
Под Житомиром десантники провели масштабные учения (фото)
Под Житомиром личный состав оперативного резерва первой очереди 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ повел масштабные учения
Президент на уборке парка: в Днепре сделали редкие снимки
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во Всемирный день уборки приняла участие в уборке городского парка в Днепре
Президенты Украины и Эстонии договорились по важным вопросам
Президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд обсудили экономические вопросы и ситуацию на Донбассе
Винищувачі НАТО тренуються для перехоплення російських літаків
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм - бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів за годину
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів на годину. У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО