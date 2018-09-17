В Естонії стартували військово-морські навчання "Морський їжак-2018" - наймасштабніші за всю історію країни. Триватимуть вони 12 днів.

У маневрах візьмуть участь зо дві сотні резервістів, кадрових військових та представників воєнізованої добровольчої організації "Кайтселіїт". Залучено також поліцію, прикордонну охорону та водний департамент.

Мета навчань - підготовка резервістів і відпрацювання діяльності керівних структур ВМС.