Тайфун "Мангхут", который обрушился на Филиппины, испортил свадебную церемонию местных жителей. Видео с места происшествия было опубликовано в интернете. На кадрах мы видим, как молодожены проходят по подорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщают "Вечерние Вести".

Через мгновение раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия. По словам жениха, что-то обрушилось на крышу и начался сильный ветер.

В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Разрушительный тайфун обрушился на Филиппины. Жертвами стихии по меньшей мере стали 28 человек.