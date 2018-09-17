Тайфун "Мангхут" посеял панику на свадебной церемонии (видео) [ Редактировать ]
Тайфун "Мангхут", который обрушился на Филиппины, испортил свадебную церемонию местных жителей. Видео с места происшествия было опубликовано в интернете. На кадрах мы видим, как молодожены проходят по подорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщают "Вечерние Вести".
Через мгновение раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия. По словам жениха, что-то обрушилось на крышу и начался сильный ветер.
В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.
Разрушительный тайфун обрушился на Филиппины. Жертвами стихии по меньшей мере стали 28 человек.
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