Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 16 автомобилей [ Редактировать ]
Поздно вечером, 16 сентября в Польше произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек и 12 получили травмы. Из-за густого дыма, который возник в результате поджога мусора под эстакадой, 16 автомобилей попали в ДТП, сообщает tvn24.pl.
"Столкнулись 16 автомобилей на двух полосах движения: четыре в направлении города Ченстохова, а двенадцать - в направлении города Бельско-Бяла. В общем, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей", - сообщила представитель пожарной службы Анна Голембевская.
По ее информации, в результате ДТП погиб 35-летний мужчина. Он ехал в автомобиле с женой и двумя детьми.
По данным спасателей, причиной столкновения стал густой дым, который возник в результате поджога мусора под эстакадой, по которой проезжали автомобили. В результате автомобили, которые тормозили в условиях крайне плохой видимости, наезжали друг на друга.
Ранее мы сообщали, что под Львовом случилось масштабное ДТП.
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