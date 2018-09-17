Поздно вечером, 16 сентября в Польше произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек и 12 получили травмы. Из-за густого дыма, который возник в результате поджога мусора под эстакадой, 16 автомобилей попали в ДТП, сообщает tvn24.pl.

"Столкнулись 16 автомобилей на двух полосах движения: четыре в направлении города Ченстохова, а двенадцать - в направлении города Бельско-Бяла. В общем, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей", - сообщила представитель пожарной службы Анна Голембевская.

По ее информации, в результате ДТП погиб 35-летний мужчина. Он ехал в автомобиле с женой и двумя детьми.

По данным спасателей, причиной столкновения стал густой дым, который возник в результате поджога мусора под эстакадой, по которой проезжали автомобили. В результате автомобили, которые тормозили в условиях крайне плохой видимости, наезжали друг на друга.

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