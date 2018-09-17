Во Вьетнаме семеро посетителей фестиваля Vietnam Electronic Weekend скончались из-за передозировки наркотиками. Однако в больницы поступало гораздо больше людей с подобными симптомами, сообщает NEWS.com.au.

Все они являлись посетителями данного мероприятия. Точное чило пострадавших в полиции пока не могут назвать. Другие подробности инцидента правоохранители не раскрывают.

Vietnam Electronic Weekend является крупнейшим фестивалем электронной музыки во Вьетнаме. В день трагедии его посетили, в общей сложности, порядка пяти тысяч человек.

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