Житель Донеччини торгував боєприпасами [ Редактировать ]
Підпільну торгівлю боєприпасами зупинили правоохоронці на Донеччині.
На оборудці заскочили 50-річного жителя села Новоянисоль. За словами самого порушника, боєприпаси він узяв на складі в селі під час торішньої пожежі. Та замість здати їх до поліції - вирішив підзаробити. Загалом у нього знайшли понад тисячу набоїв.
Тепер чоловікові "світить" до 7 років ув'язнення.
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