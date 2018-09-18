Підпільну торгівлю боєприпасами зупинили правоохоронці на Донеччині.

На оборудці заскочили 50-річного жителя села Новоянисоль. За словами самого порушника, боєприпаси він узяв на складі в селі під час торішньої пожежі. Та замість здати їх до поліції - вирішив підзаробити. Загалом у нього знайшли понад тисячу набоїв.

Тепер чоловікові "світить" до 7 років ув'язнення.