В Киеве закроют станцию метро [ Редактировать ]
В рабочие дни с 24 сентября по 5 октября, с 7.45 до 10.45, станция столичного метрополитена "Политехнический институт" не будет работать на вход в связи с ремонтом эскалатора.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".
Отмечается, что во время ремонта рабочие эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Коммунальное предприятие просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и призывает заранее планировать свои маршруты.
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