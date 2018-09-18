Правоохранители Польши расследуют серьезный инцидент - пьяный мужчина, у которого была констатирована смерть, "воскрес" в морге и возвратился на вечеринку.

На юге Польши, в городе Семяновице-Сльонску прохожие обратили внимание на человека, который лежал на улице без сознания. На место происшествия приехала бригада скорой помощи и констатировала смерть, которая была вызвана сильной алкогольной интоксикацией. В результате этого 31-летнего Кшиштофа Новака доставили в местный морг, сообщает портал patrztu.news.

Ночью охранник услышал сильный грохот и стоны, которые были слышны из холодильника.

"Когда охранник вытянул ящик, чтобы проверить источник шума, то был просто шокирован. Он увидел человека, трясущегося от холода, который просил одеяло", - пишет портал.

После выхода из камеры, воскресший мужчина отогрелся, отказался от госпитализации и решил вернуться на вечеринку к друзьям. Для медика, который совершил ошибку, история закончилась подозрением в профнегодности.

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