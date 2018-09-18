Войска Сирии сбили самолет России: 15 погибших [ Редактировать ]
Российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками.
В результате атаки погибли 15 человек, сообщают росСМИ.
Изначально войска Сирии целились в истребители F-16 Израиля, но в результате тактического маневра израильского истребителя системы ПВО угодили в российский самолет.
Ранее мы сообщали, что по правительственным силам Сирии нанесли ракетные удары.
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