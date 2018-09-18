Российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками.

В результате атаки погибли 15 человек, сообщают росСМИ.

Изначально войска Сирии целились в истребители F-16 Израиля, но в результате тактического маневра израильского истребителя системы ПВО угодили в российский самолет.

Ранее мы сообщали, что по правительственным силам Сирии нанесли ракетные удары.