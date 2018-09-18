У окупованому Криму катували політв’язня Володимира Балуха - правозахисник [ Редактировать ]
Українська омбудсвумен Людмила Денисова вимагає допустити її до кремлівського політв'язня у Криму Володимира Балуха та надати йому медичну допомогу.
Як написала правозахисниця у Facebook, в неї не лишилося сумнівів, що українця жорстоко побили. Це підтвердили й адвокат бранця, і Архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент.
Володимир Балух, який голодує вже понад 180 днів, страждає від нестерпного болю. Коли він поскаржився на це своєму адвокатові - співробітники СІЗО його відлупцювали та змусили на камеру сказати, що в нього все добре, умови утримання прекрасні, а ставлення - хороше. Це - вистава - підкреслила Денисова, і зазначила - політв'язень покликав до себе нотаріуса, аби скласти заповіт.
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