Крупное ДТП под Киевом: автомобиль врезался в фуру (фото) [ Редактировать ]
18 сентября под Киевом перевернулась фура. Инцидент произошел на Кольцевой дороге около "Борисполя" около 1:00 ночи, сообщает "Информатор".
В 5.40 в перевернутый грузовик въехал легковой автомобиль Opel. Семейная пара, находившаяся в салоне ехала из Борисполя. По словам женщины, утром было еще темно и водитель не заметил, что впереди есть препятствие.
Фото: Информатор
Кроме этого, на дороге были разлиты бензин и машинное масло. Opel начал скользить и не смог избежать столкновения. К счастью, и водитель грузовика, и водитель легкового автомобиля с пассажиром остались живы и получили незначительные травмы. Позже водитель фуры рассказал, что его автомобиль занесло из-за ямы на дороге, которую он не заметил в темноте.
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Фото: Информатор
Фото: Информатор
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