Чемпионку Европы нашли мертвой в собственном доме [ Редактировать ]
Российский кикбоксер Диана Каратеева обнаружена мертвой в своем доме в Абакане, Россия. Об этом сообщает "Интерфакс".
Тело спортсменки нашли ее друзья, вызвавшие реанимационную бригаду. Согласно предварительной версии, смерть 23-летней Каратеевой наступила в результате отравления угарным газом.
Следствие не раскрывает подробностей трагедии - о них будет объявлено позже.
Каратеева пять раз выигрывала чемпионат Европы по кикбоксингу. Она также неоднократно становилась победительницей и призеркой всероссийских турниров. Каратеева - бывший член сборной России.
Ранее мы сообщали, что лидера марафонского забега сбил автомобиль.
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