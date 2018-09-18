Российский кикбоксер Диана Каратеева обнаружена мертвой в своем доме в Абакане, Россия. Об этом сообщает "Интерфакс".

Тело спортсменки нашли ее друзья, вызвавшие реанимационную бригаду. Согласно предварительной версии, смерть 23-летней Каратеевой наступила в результате отравления угарным газом.

Следствие не раскрывает подробностей трагедии - о них будет объявлено позже.

Каратеева пять раз выигрывала чемпионат Европы по кикбоксингу. Она также неоднократно становилась победительницей и призеркой всероссийских турниров. Каратеева - бывший член сборной России.

Ранее мы сообщали, что лидера марафонского забега сбил автомобиль.