Сын Виктории Бэкхем показал в своем Instagram фото матери топлес.

19-летний сын Виктории и Дэвида Бэкхема Бруклин в своей социальной сети выставил снимок, которым спровоцировал скандал. На фото видно, что Виктория боком сидит на стуле якобы топлес пьет кофе и позирует для фото сына, прикрываясь лишь полотенцем.

Если хорошо присмотреться к фото, то можно заметить, что на плече у Виктории виден шов майки.

Фото Бруклина заинтересовало людей, пользователи начали активно комментировать пост. Часть поклонников считают снимок мерзким и осуждают Викторию за то, что она разделась перед сыном-подростком, а вторые склоняются к тому, что сыну не стоило снимать мать без одежды.

Ранее Виктория Бэкхем удивила фотосессией.