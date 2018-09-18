Сын Виктории Бэкхем показал фото матери топлес [ Редактировать ]
Сын Виктории Бэкхем показал в своем Instagram фото матери топлес.
19-летний сын Виктории и Дэвида Бэкхема Бруклин в своей социальной сети выставил снимок, которым спровоцировал скандал. На фото видно, что Виктория боком сидит на стуле якобы топлес пьет кофе и позирует для фото сына, прикрываясь лишь полотенцем.
Well done mum on another amazing fashion show 🌷
Публикация от bb🌷 (@brooklynbeckham)
Если хорошо присмотреться к фото, то можно заметить, что на плече у Виктории виден шов майки.
Фото Бруклина заинтересовало людей, пользователи начали активно комментировать пост. Часть поклонников считают снимок мерзким и осуждают Викторию за то, что она разделась перед сыном-подростком, а вторые склоняются к тому, что сыну не стоило снимать мать без одежды.
Ранее Виктория Бэкхем удивила фотосессией.
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