Евросоюз в полной мере доверяет результатам расследования международной следственной группы, которая пришла к выводу, что пассажирский самолет рейса МН17 сбили российские военные.

Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" в Брюсселе заявил представитель ЕС.

"Европейский Союз имеет полное доверие к работе, проведенной международной следственной группой, а также выводам, которые были сделаны в ходе независимого, профессионального и беспристрастного расследования", - подчеркнули в ЕС.

Как напоминается, международная следственная группа в ходе расследования установила, что самолет рейса МН17 в небе над оккупированным Донбассом сбил экипаж зенитно-ракетного комплекса "Бук", который находится на вооружении вооруженных сил России.

Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине. В Украине назвали заявление "ложью", а Минобороны Великобритании также резко высказались о заявлении России.