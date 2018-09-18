Катастрофа МН-17: в Евросоюзе полностью доверяют результатам расследования [ Редактировать ]
Евросоюз в полной мере доверяет результатам расследования международной следственной группы, которая пришла к выводу, что пассажирский самолет рейса МН17 сбили российские военные.
Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" в Брюсселе заявил представитель ЕС.
"Европейский Союз имеет полное доверие к работе, проведенной международной следственной группой, а также выводам, которые были сделаны в ходе независимого, профессионального и беспристрастного расследования", - подчеркнули в ЕС.
Как напоминается, международная следственная группа в ходе расследования установила, что самолет рейса МН17 в небе над оккупированным Донбассом сбил экипаж зенитно-ракетного комплекса "Бук", который находится на вооружении вооруженных сил России.
Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине. В Украине назвали заявление "ложью", а Минобороны Великобритании также резко высказались о заявлении России.
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