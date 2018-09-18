Бюджет должен быть направлен на благо людей, а не на избирательные нужды власть имущих.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, 18 сентября.

Он отметил, что в последнее время заявления и выступления представителей действующей власти и президента сводятся к навязыванию населению мысли, что за время их правления украинцы стали жить лучше. "Эти рекламные акции не имеют ничего общего с реалиями жизни и потребностями простых граждан. Вместо завершения вооруженного конфликта на востоке, восстановления экономики, повышения заработных плат и социальных выплат режим замыливает глаза украинцам многочисленными сюжетами с перерезанием ленточек, парадами и другими зрелищами. О каких мифических достижениях рапортует сегодняшняя власть, когда в стране спад производства, засилье преступности, повышение цен и тарифов? А большинство граждан либо нищенствует, либо вынуждены выезжать на заработки в Россию и ЕС", - сказал оппозиционный политик.

По его словам, представленный правительством проект Госбюджета на 2019 год является глубоко антисоциальным и не отвечает на экономические вопросы, которые волнуют общество. "Мы требуем принять бюджет, направленный не на очередное увеличение расходов на силовиков, а на повышение социальных стандартов населения, особенно наименее защищенных слоев. Снизить тарифы вдвое и вернуть государственное регулирование цен на социально значимые товары. Выполнить решение Конституционного Суда о возобновлении социальных выплат чернобыльцам и внести изменения в бюджет этого года. Выплатить долги по пенсиям гражданам, которые проживают на неконтролируемых территориях. Увеличить инвестирование государственных программ развития, как пример – в угольную отрасль с целью восстановления реального сектора экономики", - подчеркнул Юрий Бойко.

Парламентарий также отметил, что пока не завершен конфликт в Донбассе, все заявления о намерении вступить в НАТО – это предвыборные спекуляции президента. "Любые попытки протащить решение без согласия народа, без референдума приведут к еще большему расколу в украинском обществе", - сказал сопредседатель "Оппозиционного блока".

"Мы требуем, чтобы парламент в предвыборный год работал на благо граждан, а не на избирательные нужды власть имущих", - резюмировал Юрий Бойко.

Как известно, Кабинет министров опубликовал проект Госбюджета на 2019 год, в котором, несмотря на предстоящее повышение цен на газ и отопление, средства на субсидии сокращаются на 21,4% – с 70,1 млрд до 55,1 млрд гривен. Одновременно с этим предусматривается существенное увеличение финансирования силовиков: СБУ получит больше на 18,6% – 9,4 млрд грн., МВД больше на 25% – 82,3 млрд. В целом расходы на оборону и правопорядок вырастут на 31,5 млрд грн. до 209,5 млрд грн. Для сравнения – это почти в 2,3 раза больше, чем расходы на медицину.

По данным Минсоцполитики, по итогам 2017 г. почти половина (47,3%) населения находилась за чертой абсолютной бедности, имея расходы ниже фактического прожиточного минимума.