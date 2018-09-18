Николь Кидман удивила "помолодевшим" лицом [ Редактировать ]
На красной дорожке Николь Кидман появилась в белом костюме, однако все внимание ее поклонников было сконцентрировано на резко "помолодевшем" лице звезды без единой морщинки.
Поклонники посоветовали актрисе не злоупотреблять пластикой, иначе в скором времени ее лицо может лишиться мимики, сообщает новости.info.
Неоднократно Николь Кидман рассказывала, что никогда не делала пластические операции, а ее идеальная кожа результат здорового образа жизни.
Актриса рассказывала, что один раз она попробовала ботокс, однако эффект ей не понравилось, и она решила больше не прибегать к этой процедуре. К сожалению, поклонники мало верят словам звезды. По их мнению, на лице звезды заметны следы вмешательства пластической хирургии.
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