В Сирии сбили самолет России: в Израиле сделали заявление [ Редактировать ]
В Армии обороны Израиля возлагает ответственность за крушение российского военного самолета Ил-20 в Средиземном морем на правительственные силы Сирии, пишет "Интерфакс".
"Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - отмечает армия обороны Израиля.
Израильская сторона также выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета.
Отмечается, что представители армии обороны Израиля готовы сотрудничать с Россией по данному инциденту и готовы делиться с Москвой имеющейся у них информацией.
Ранее Россия рассматривает действия Израиля как враждебные.
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