В Армии обороны Израиля возлагает ответственность за крушение российского военного самолета Ил-20 в Средиземном морем на правительственные силы Сирии, пишет "Интерфакс".

"Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - отмечает армия обороны Израиля.

Израильская сторона также выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета.

Отмечается, что представители армии обороны Израиля готовы сотрудничать с Россией по данному инциденту и готовы делиться с Москвой имеющейся у них информацией.

Ранее Россия рассматривает действия Израиля как враждебные.