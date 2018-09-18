За лучшую режиссуру комедийно-музыкального шоу Гленн Вейс получил премию. Во время этого он сделал своей возлюбленной предложения руки и сердца.

Американский режиссер Гленн Вейс, ставший лауреатом премии Эмми, сделал предложение своей девушке прямо со сцены. Этот момент позже был опубликован на сайтах мировых СМИ, сообщает Корреспондент.net.

К своей возлюбленной Вейс обратился во время получения премии Эмми за лучшую режиссуру комедийно-музыкального шоу. Изначально кинематографист вспомнил в своей речи о матери, после чего обратился к своей возлюбленной Джен Свендсен.

"Тебе, наверное, интересно, почему я не люблю называть тебя своей девушкой? Потому что я хочу называть тебя своей женой", - отметил он.

Джен Свендсен была крайне удивлена услышанным, и не скрывала своих бурных эмоций. После этого она поднялась к своему возлюбленному на сцену и приняла предложение руки и сердца.

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