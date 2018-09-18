Фото: beztabu.net

Американский журнал "The Ring" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Впервые в истории этот список возглавил украинский боксер - чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО). Достичь вершины спортсмену удалось за рекордные 12 поединков на профи-ринге.

"Хай-тек" (именно такое прозвище у Василия) потеснил с лидирующей позиции казахстанского боксера Геннадия Головкина, потерпевшего несколько дней назад первое поражение в карьере в матче-реванше против Сауля Альвареса.

Сразу за Ломаченко разместился американец Теренс Кроуфорд. Непобежденный украинский боксер Александр Усик утратил одну позицию и занимает в обновленном рейтинге 5-ю строчку.

Ранее ни один украинец не был P4P-королем. Ближе всего к этому достижению был Владимир Кличко в 2015 году, однако американец Флойд Мейвезер не позволил ему этого сделать.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии The Ring выглядит так:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Александр Усик (Украина)

6. Майки Гарсия (США)

7. Наойя Инуэ (Япония)

8. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

9. Эррол Спенс (США)

10. Донни Ньетес (Филиппины)

Напомним, ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса.