Впервые в истории: украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира [ Редактировать ]
Фото: beztabu.net
Американский журнал "The Ring" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Впервые в истории этот список возглавил украинский боксер - чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО). Достичь вершины спортсмену удалось за рекордные 12 поединков на профи-ринге.
"Хай-тек" (именно такое прозвище у Василия) потеснил с лидирующей позиции казахстанского боксера Геннадия Головкина, потерпевшего несколько дней назад первое поражение в карьере в матче-реванше против Сауля Альвареса.
Сразу за Ломаченко разместился американец Теренс Кроуфорд. Непобежденный украинский боксер Александр Усик утратил одну позицию и занимает в обновленном рейтинге 5-ю строчку.
Ранее ни один украинец не был P4P-королем. Ближе всего к этому достижению был Владимир Кличко в 2015 году, однако американец Флойд Мейвезер не позволил ему этого сделать.
Топ-10 лучших боксеров мира по версии The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Сауль Альварес (Мексика)
4. Геннадий Головкин (Казахстан)
5. Александр Усик (Украина)
6. Майки Гарсия (США)
7. Наойя Инуэ (Япония)
8. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)
9. Эррол Спенс (США)
10. Донни Ньетес (Филиппины)
Напомним, ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса.
по теме
Ломаченко - Педраса: названа дата и место боя
Украинский боксер проведет объединительный бой против пуэрториканца в США
Александр Гвоздик накануне важного боя сменил тренера
Украинский боксер Александр Гвоздик будет готовиться к очередному бою с новым тренером
Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности
Майк Тайсон считает чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко лучшим боксером мира
Усика обязали провести бой с еще одним россиянином
Сторонам дали время на переговоры, в противном случае будут назначены торги
Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть чемпионский бой
"Русский витязь" встретится с непобедимым британским боксером