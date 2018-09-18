В Киеве женщину убило куском балкона, упавшим с новостроя. Трагедия произошла на улице Клавдиевской (жилой массив Новобеличи), сообщает "Информатор".

Железная конструкция балкона с ЖК "Грюнвальд" упала на женщину. По данным полиции, на 21 этаже рабочий срезал железную конструкцию и она, сорвавшись, упала. К несчастью, в это время под домом стояла женщина 1952 года рождения.

Фото: Информатор

От полученных травм она умерла, медикам осталось только констатировать смерть. 66-летняя женщина работала в продуктовом магазине, который находится на первом этаже новостроя. Стоит сказать, что вокруг дома, в котором ведут строительные работы, нет никаких ограждений и предупреждающих знаков. На месте работают патрульные, СОГ и сотрудники ГСЧС. Обстоятельства и причины трагедии установит следствие.

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