Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о выдвижении кандидатуры украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию. За соответствующее постановление №9040 во вторник проголосовало 245 народных депутатов на заседании парламента 18 сентября, передает "Интерфакс".

Согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.

"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года – ИФ), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.

Ранее Сенцова номинировали на премию Сахарова.