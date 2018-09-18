Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о выдвижении кандидатуры украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию. За соответствующее постановление №9040 во вторник проголосовало 245 народных депутатов на заседании парламента 18 сентября, передает "Интерфакс".
Согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.
"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года – ИФ), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.
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