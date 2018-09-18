Створення Міністерства з питань ветеранів можуть відкласти на невизначений термін через відсутність кандидатури на посаду міністра. Про це під час брифінгу заявили члени робочої групи зі створення нового відомства. Аби мінветеранів запрацювало вже наступного року, парламент має затвердити очільника міністерства до кінця поточної сесії.

На думку експертів, створення нового органу виконавчої влади дозволить підвищити якість надання соціального забеспечення учасникам бойових дій.

"Ветерани з кожним роком, як триває війна, з кожним днем - все менше і менше стають актуальними, як для держави, так і для суспільства. Але питання актуальності своєї при цьому не втрачає. Актуальність лише збільшується. Єдиного органу, який би міг комунікувати потреби і проблеми ветеранів - в державі так і не з'явилося", - говорить Леся Василенко, керівник проекту створення міністерства ветеранів.