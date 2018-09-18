Катастрофа МН17: у Нідерландах відреагували на заяву Міноборони Росії [ Редактировать ]
У Нідерландах відреагували на заяву Міноборони Росії, у якій Москва перекладає відповідальність на Україну за збитий влітку 2014 боїнг МН17. В Гаазі готові вивчити докази, якщо Кремль їх наддасть. Проте підкреслили, довіряють висновкам міжнародної слідчої групи. Докладніше Олена Абрамович.
У Нідерландах на нову версію від російського Міністерства оборони відреагували не менш критично, ніж Росія на висновки Міжнародної слідчої групи. Нідерландський уряд заявив, узяв до уваги інформацію, представлену Москвою, і готовий її вивчити, - щойно та наддасть усі матеріали. Утім, нагадав, що раніше така співпраця результатів не приносила. Мовляв, Росію просили ще у 2014 надати усю можливу інформацію та сприяти слідству. Однак і досі не отримали відповідей на низку запитань. Та й версії у Кремля щоразу інші.
"Міжнародна слідча група встановила, що інформація Міністерства оборони Росії, яка раніше була надана широкому загалу та слідчим, насправді була неточною з кількох питань. Прикладом є заява про наявність винищувача поблизу MH17 на радарних зображеннях, представлених громадськості на прес-конференції у липні 2014 року".
За останньою версією Міноборони РФ, збитий Боїнг - справа рук українських військових. Як доказ Кремль показав аудіозапис розмови начебто українського полковника. У міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили: це продовження звичної для РФ тактики створення "димової завіси" та інформаційних маніпуляцій. І незабаром обвинувачення проти справжніх відповідальних за збиття малазійського боїнгу пред'являть в суді.
Нагадаю, міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збили з пускової установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", яка належала бригаді Збройних сил Росії і була доправлена на окуповану частину Донбасу саме з РФ.
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