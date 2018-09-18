Пропонується от 40 до 50 відсотків грантової підтримки на енергоефективність

Україна може стати повністю незалежною від імпортного газу, якщо повноцінно запрацюють програми енергоефективності. Про це після засідання координаційної ради міжнародних донорів заявила представник Єврокомісії Катарина Матернова.

За словами віце-прем'єра України Геннадія Зубка, вже з початку наступного року Фонд енергоефективності розпочне приймати заявки на модернізацію будинків від ОСББ. На це від європейських фінансових установ вже залучено 50 мільйонів євро.

"Пропонується от 40 до 50 відсотків грантової підтримки на енергоефективність, тобто власником треба додати 50 відсотків для того, щоб провести заходи з енергоефективності. Ми хочемо щоб клієнт, який іде за іціею фінансовою підтримкою отримав ефект по зменшенню споживання на 50-60 відсотків", - говорить Генадій Зубко, віце-прем'єр міністр України.