Лідер "Радикальної партії" закликав збільшити мінімальну зарплатню [ Редактировать ]
Мінімальна зарплата, закладена у бюджет наступного року, має бути не менша 6 тисяч гривень. Таку вимогу з трибуни парламенту сьогодні озвучив лідер "Радикальної партії". Олег Ляшко впевнений: 120 євро мінімалки, закладені у головному кошторисі країни, тільки збільшать трудову міграцію з України.
"Нам дорослим робочим людям пропонують платити зарплату нижчу прожиткового мінімуму. Потім дивуються, чому мільйони людей їдуть по Польщах, Португаліях чи інших країнах. За підрахунками фахівців "Радикальної партії", мінімальна зарплата, яку сьогодні отримують в Україні більше 4 мільйонів людей, повинна становити не менше 6000 гривень на місяць", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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