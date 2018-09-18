Рада збільшила кількісний склад ЦВК [ Редактировать ]
Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії із 15 до 17 членів. За таке рішення проголосувало 236 депутатів. Законопроект вніс спікер парламенту Андрій Парубій напередодні, а вже сьогодні вдень його розглянули і схвалили у профільному комітеті.
Документ має вирішити дискусію, коли на 13 вакансій до ЦВК претендували 14 кандидатів. Тож якщо законотворці оперативно працюватимуть і далі, є шанс, що повністю склад ЦВК оновлять у четвер.
"Це проста річ - збільшення членів ЦВК з 15 до 17. Я вважаю, що цифри не мають жодного значення, цифра 15 була просто скалькована з законодавства РФ, нам важливо в залі компроміс і поєднання, щоб ми змогли розв'язати дилемо, коли в поданні є 14, а є 13 вакансій, щоб ми могли розв'язати дилему і всім фракціям в парламенті мати своє представництво", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
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