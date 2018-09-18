Ілон Маск назвав ім'я першого космічного туриста [ Редактировать ]
Ілон Маск назвав ім'я першого космічного туриста, який вирушить у подорож навколо місяця. Ним став 42-річний японський модельєр та засновник онлайн-магазину одягу - Юсаку Маедзава.
Його статки за оцінкою Forbes сягають приблизно трьох мільярдів доларів. Туристичний політ довкола супутника Землі, який триватиме приблизно тиждень, запланований на 2023 рік.
Капсулу із Маедзавою на місячну орбіту виведе ракета - носій Big Falcon Rocket.
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