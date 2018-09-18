Беременным женщинам опасно переедать, заявили ученые из университета Гонконга. По их словам, переедание может вызывать риск диабета у будущих малышей, пишет Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные 900 беременных женщин. Результаты показали, что будущие матери, у которых был избыточный вес во время беременности более склонны иметь детей с резистентностью к инсулину – главному предвестнику сахарного диабета второго типа.

Кроме того, до семилетнего возраста их дети также чаще имели избыточный вес и повышенное кровяное давление, имея угрозу сердечных заболеваний и инсультов в более поздней жизни. Отмечается, что ученые рекомендуют женщинам во время беременности придерживаться правильного питания и следить за прибавкой веса.

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