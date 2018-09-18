Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 8492, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. "За" проголосовали 240 народных депутатов, передает "112".

Законопроект предусматривает увеличение ответственности за игнорирование ремней безопасности при пользовании автомобилями и шлемами — при пользовании мопедами и мотоциклами.

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