В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень [ Редактировать ]
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 8492, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. "За" проголосовали 240 народных депутатов, передает "112".
Законопроект предусматривает увеличение ответственности за игнорирование ремней безопасности при пользовании автомобилями и шлемами — при пользовании мопедами и мотоциклами.
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