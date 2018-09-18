Напомню, сейчас в действующем составе ЦИК есть 2 члена, срок полномочий, которых не истек. А 5 февраля президент внес представление еще на 14 кандидатур в Центризбирком.

6 из них - по квоте "Блока Петра Порошенко", три - от "Народного Фронта", по одному кандидату от "Радикальной Партии", "Самопомичи" и "Батькивщины". От депутатских групп "Видродження" и "Воля народа" - также по одному кандидату. Фракция "Оппозиционного блока" в списке не представлена.

В то же время более полугода оппозиционеры добивались включения их кандидатов в состав Центрибриркома. Но тщетно. И в этом в Оппоблоке усматривают политический подтекст. Как и в попытках лишить неприкосновенности нардепов от их политсилы.

"В нас 43 члени фракції "Опозиційний блок", із шістьох вже або знята, або намагаються зняти недоторканість. При цьому президентська фракція 147 осіб тільки з однієї людини знята недоторканність, що це інше, як не політичне переслідування і намагання задавити реальну опозицію, якою зараз є "Опозиційний блок". Ми готові до цього, ми будемо боротись за наших колег, ми вважаємо, що вони не винні", - говорит Юрий Бойко, лидер фракции "Оппозиционный блок".

"Власть пытается зачистить политическое поле от конкурентов, которые могут победить, я и дальше буду раскрывать коррупционные схемы этой власти, я и дальше буду бороться против геноцидных реформ. Мы точно победим", - говорит Александр Вилкул, народный депутат, фракция "Оппозиционный блок".