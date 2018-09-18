Создание Министерства по делам ветеранов может затянуться на неопределенный срок из-за отсутствия кандидатуры на должность министра. Об этом заявили члены рабочей группы по созданию нового ведомства. Чтобы Минветеранов заработало уже в 2019 - парламент должен утвердить руководителя министерства до конца текущей сессии.

"У держави є якийсь інтерес. І для того, щоб досягти цього інтересу - вона щось запропонувала майбутнім отримувачам послуги. А потім отримувачі прийшли і сказали - ну добре. Ми своє зробили - тепер держава, давай своє. І тут з'ясувалося, що рівень сервісу дуже низький, що виконати зобов'язання просто неможливо", - говорит Денис Поданчук, член проектного офиса по созданию министерства ветеранов.

"На жаль, так склалося в Україні, що ветерани з кожним роком, як триває війна, з кожним днем - все менше і менше стають актуальними, як для держави, так і для суспільства. Але питання актуальності своєї при цьому не втрачає. Актуальність лише збільшується. Єдиного органу, який би міг комунікувати потреби і проблеми ветеранів в державі так і не з'явилося", - заявила Леся Василенко, руководитель проекта по созданию министерства ветеранов.