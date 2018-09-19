Канада готова прекратить членство в соглашении о Североамериканской свободной торговле (НАФТА), но не согласится на перезаключение сделки на невыгодных условиях. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает "Укринформ".

"Наше правительство решительно настроено получить выгодное для канадцев соглашение и мы убеждены, что отсутствие соглашения - это лучше, чем плохая сделка", - отметила Фриланд.

При этом она выразила надежду, что в Канаде и США все же удастся прийти к компромиссу.

Министр указала на позитивную атмосферу во время переговоров в Вашингтоне, которые продолжаются четвертую неделю.

Ранее Украина открыла генеральное консульство в Канаде.