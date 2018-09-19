З вогнем боролися до шостої ранку

У Житомирі cьогодні ліквідували масштабну пожежу на території картонного комбінату. Зайнялося ще напередодні, з вогнем боролися до шостої ранку.

На місці досі працюють 10 одиниць техніки. Відомо, що вщент вигорів склад готової продукції, цехи з обладнанням вдалося врятувати - кажуть у ДСНС.

Люди не постраждали. Причини займання встановлюють.