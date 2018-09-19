Опасная кухня: какими блюдами мира не стоит злоупотреблять [ Редактировать ]
Эксперты в области здорового питания провели анализ и выяснили, что чешская, американская и немецкая кухни самые вредные в мире. Калорийность является основной причиной, сообщает "Сегодня".
Чешская свинина
На первом месте по вредности оказалась чешская кухня, в которой блюда преимущественно состоят из жирных продуктов. Например, свинина в собственном соку, картофель в масле. В частности, чехи угощают друг друга и всех приезжих пивом. В сочетании с жирами – это очень вредит организму.
Американский фастфуд
К нему относятся не только соленые блюда, но и сладкая выпечка и газированные напитки с большим содержанием сахара.
Немецкие сосиски
Сосиски знает весь мир, но к здоровому питанию они не относятся. Также в немецком меню есть жирная свинина и много выпечки.
Бельгийская молочка
Бельгийцы едят молочку каждый день. При этом не могут себе отказать в сладостях, особенно в бельгийском шоколаде.
Венгерская острота
Венгры не могут отказать себе в мясе. Однако туристам нужно быть внимательными и следить за остротой блюд в ресторане.
Также стоит прочесть, какой продукт может продлить вам жизнь.
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