Эксперты в области здорового питания провели анализ и выяснили, что чешская, американская и немецкая кухни самые вредные в мире. Калорийность является основной причиной, сообщает "Сегодня".

Чешская свинина

На первом месте по вредности оказалась чешская кухня, в которой блюда преимущественно состоят из жирных продуктов. Например, свинина в собственном соку, картофель в масле. В частности, чехи угощают друг друга и всех приезжих пивом. В сочетании с жирами – это очень вредит организму.

Американский фастфуд

К нему относятся не только соленые блюда, но и сладкая выпечка и газированные напитки с большим содержанием сахара.

Немецкие сосиски

Сосиски знает весь мир, но к здоровому питанию они не относятся. Также в немецком меню есть жирная свинина и много выпечки.

Бельгийская молочка

Бельгийцы едят молочку каждый день. При этом не могут себе отказать в сладостях, особенно в бельгийском шоколаде.

Венгерская острота

Венгры не могут отказать себе в мясе. Однако туристам нужно быть внимательными и следить за остротой блюд в ресторане.

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