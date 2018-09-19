Под Киевом квартирантка зарезала хозяина квартиры ножом [ Редактировать ]
В Пуще-Водице квартирантка зарезала ножом хозяина жилья, в котором жила. Женщина оказалась уроженкой Черкасской области.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, и погибший, и его убийца на момент случившегося находились в состоянии алкогольного опьянения.
Во время распития алкогольных напитков между женщиной, которая снимала комнату, и владельцем частного дома, произошел конфликт. В разгар ссоры квартирантка схватила нож и ударила мужчину в ногу. От полученной травмы он скончался еще до приезда скорой.
Полицию вызвали врачи. Правоохранители задержали женщину на месте происшествия.
38-летняя уроженка Черкасской области призналась в содеянном преступлении. Следователи объявили злоумышленнице уведомление о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За содеянное ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее жителя Кривого Рога зарезали за желание помочь.
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