В Киеве из-за аварии 11 улиц остались без воды [ Редактировать ]
В Киеве в связи с повреждениями водопровода в среду, 19 сентября отключена подача воды в домах на 11 улицах. Об этом сообщает аварийная служба Киевводоканала.
Отмечается, что аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений – одни сутки.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- улица Дорогожицкая 12А,
- улица Анри Барбюса 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 13, 13Б, 11/2;
- улица Ивана Федорова 1, 3, 9;
- улица Шелковичная 44, 48;
- улица Кропивницкого 12, 14, 16, 18;
- улица Эспланадная 8/10;
- улица Урловская 11А;
- проспект Голосеевский 17А;
- улица Игоря Турчина 2А;
- улица Новоукраинская 5;
- улица Николая Закревского 33.
Ранее мы писали о том, что в Авдеевку вернули воду.
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