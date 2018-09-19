В Киеве в связи с повреждениями водопровода в среду, 19 сентября отключена подача воды в домах на 11 улицах. Об этом сообщает аварийная служба Киевводоканала.

Отмечается, что аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений – одни сутки.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Дорогожицкая 12А,

улица Анри Барбюса 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 13, 13Б, 11/2;

улица Ивана Федорова 1, 3, 9;

улица Шелковичная 44, 48;

улица Кропивницкого 12, 14, 16, 18;

улица Эспланадная 8/10;

улица Урловская 11А;

проспект Голосеевский 17А;

улица Игоря Турчина 2А;

улица Новоукраинская 5;

улица Николая Закревского 33.

Ранее мы писали о том, что в Авдеевку вернули воду.