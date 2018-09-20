20 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
20 сентября - 263-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 102 дня.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 20 сентября
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.
Читайте также гороскоп на сегодня.
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