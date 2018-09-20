Він позитивно оцінив спільну заяву лідерів Північної та Південної Кореї

Північна Корея має завершити ядерне роззброєння до 2021 року. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео.

Він позитивно оцінив спільну заяву лідерів Північної та Південної Кореї про повну денуклеаризацію Корейського півострова, підписану напередодні. А також рішення Кім Чен Ина демонтувати ракетну базу на північному сході КНДР.

І тепер, за словами Помпео, офіційний Вашингтон уже готовий до переговорів із Пхеньяном - про трансформацію відносин між двома країнами.