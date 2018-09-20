Росія наполягає на проведенні виборів на окупованих територіях Донбасу [ Редактировать ]
Російська делегація у Тристоронній контактній групі в Мінську наполягає на проведенні так званих виборів на окупованих територіях Донбасу. І це попри те, що вони суперечать Мінським угодам. Про це у Facebook написала перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
Вона зауважила, що представник Росії у групі Борис Гризлов заявив: вони мають навести там лад і провести вибори. Хоча російська сторона весь час повторює, що не бере участі в конфлікті на Донбасі.
Водночас реакція представників ОБСЄ однозначна - це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву мінський процес і мирні переговори, підкреслила Геращенко.
Наступне засідання контактної групи у Мінську відбудеться 2 жовтня.
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