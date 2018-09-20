Журналисты проекта "Стоп Коррупции" разыскали жилье бывшего начальника налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача, расположенное в Киевской области, а также в оккупированном Крыму.

Об этом они сообщили в сюжете проекта.

Журналисты напоминают, что бывший начальник налоговой милиции Головач заключил со следствием соглашение: признал себя виновным, заплатил 130 млн гривен компенсации и наслаждается роскошной жизнью на свободе. "Отметим, что сумма ущерба для государства от его деятельности составила около 3 млрд гривен", - уточняют авторы.

"Содержание сделки никому не известно, ее утверждает суд, в отношении обвиняемого доказательства никогда не были представлены в суде, то есть мы с вами - простые граждане - не понимаем, что же там такого разоблачила Генеральная прокуратура, как тот налоговик нажил себе на имение, на Bentley, и как же так случилось, что налоговики нанесли миллиардные убытки государству и выходят сухими из воды, все в шоколаде", - заявила в интервью программе исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Редакция программы "Стоп Коррупции" задалась вопросом, откуда у обычного государственного служащего нашлись 130 млн гривен для выплаты компенсации по сделке.

"Впрочем, отыскать местонахождение Андрея Головача оказалось не просто. Ведь, так же как элитные автомобили, недвижимость Головача тоже записана на сына Александра. Причем большая часть недвижимости появилась, как только наш герой возглавил налоговую милицию. Квартиры, дома, офисные помещения разбросаны по всей стране. От самого центра Киева (улицы Крещатик) до оккупированного Крыма", - говорится в сюжете.

Например, в элитном комплексе в центре Киева он имеет 3 гаража. В доме на Майдане Независимости - нежилые помещения. А еще в одном доме, также в центре города, Головач прописан. Это элитная новостройка, которая по периметру окружена забором и тщательно охраняется. Вокруг - исторический центр Киева. Впрочем, его отец Андрей Головач, по данным "СтопКора", живет не здесь.

Элитный коттеджный городок "Солнечная долина" в Киевской области, по информации собственных источников "СтопКора", принадлежит также семье Головача. Одно из преимуществ, которыми владельцы особенно гордятся - служба безопасности.

И съемочная группа "Стоп Коррупции" смогла в этом убедиться. Контрольно пропускных пунктов только два. Периметр территории окружен тройным кордоном: сначала обычная сетка, за ней ров с водой, но главный стена - стена высотой 4 метра.

"На выходе из городка путь съемочной группе перерезала машина ГСО (Государственной службы охраны). Останавливали "СтопКор" настолько агрессивно, что едва не наехали на ноги. Интересно, что в машине ГСО приехал человек, назвавшийся руководителем частной службы охраны городка. Не представившись, люди с автоматом начали проверять документы журналистов.

Также интересно, что представитель ГСО, выполняя приказы главы частной охраны, снимал все на свой телефон по причине того, что у него, вроде как, не работала официальная камера. Куда и кому он передал отснятое видео - остается загадкой", - говорится в сюжете.