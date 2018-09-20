Трагический день: в Одессе за сутки нашли пять трупов [ Редактировать ]
За одни сутки, 20 сентября, в Одессе нашли пять трупов. Об этом пишет "Думская".
Первым нашли обезображенное тело мужчины в парке Шевченко. Полиция раскрыла это преступление и задержала двоих знакомых убитого. И подозреваемые, и жертва - торговцы с Привоза, жители области. Вместе пьянствовали, возникла ссора, и двое собутыльников до смерти забили третьего.
Еще один труп, но уже женщины, лежал в Преображенском парке.
В Киевском районе ночью молодой мужчина зарубил топором собственную бабушку, после чего выбросился с 10 этажа.
Пятый труп нашли в Приморском районе, на лестничной площадке многоквартирного дома.
Ранее мы писали о том, что, пассажир такси узнал стоимость поездки и умер.
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