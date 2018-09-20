За одни сутки, 20 сентября, в Одессе нашли пять трупов. Об этом пишет "Думская".

Первым нашли обезображенное тело мужчины в парке Шевченко. Полиция раскрыла это преступление и задержала двоих знакомых убитого. И подозреваемые, и жертва - торговцы с Привоза, жители области. Вместе пьянствовали, возникла ссора, и двое собутыльников до смерти забили третьего.

Еще один труп, но уже женщины, лежал в Преображенском парке.

В Киевском районе ночью молодой мужчина зарубил топором собственную бабушку, после чего выбросился с 10 этажа.

Пятый труп нашли в Приморском районе, на лестничной площадке многоквартирного дома.

Ранее мы писали о том, что, пассажир такси узнал стоимость поездки и умер.