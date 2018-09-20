Голливудский актер сбил подростка [ Редактировать ]
Голливудский актер Эштон Кутчер сбил на автомобиле 19-летнего подростка. Молодой человек ехал вдоль тротуара на своем самокате, когда 40-летний актер на своей Tesla сбил его. Об этом пишет People.
Заметив произошедшее, Кутчер тут же выскочил из автомобиля и бросился к пострадавшему. Однако все завершилось благополучно - молодой человек получил лишь несколько ушибов.
Подросток, в свою очередь, поняв кто перед ним стоит, тут же попросил сфотографироваться. Эштон не смог отказать и позировал на камеру с курьезными выражениями лиц.
Got hit by a car today... But it’s ok because it was by Ashton Kutcher.🤷🏻♂️
Публикация от Leo Marenghi (@littleduckleo)
"Сегодня меня сбила машина… Но все ок, ведь это был Эштон Кутчер", - отметил тинейджер в комментариях к снимкам, опубликованным на его Instagram-странице.
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