На берегу нашли неведомое гигантское чудовище (фото) [ Редактировать ]
В Новой Зеландии на берег выбросило огромное пульсирующее существо. Морского обитателя обнаружили на побережье океана в 90 км от города Окленд в Новой Зеландии, передает Fox News.
Желеобразное существо розового цвета заметила семья с детьми на пляже Пакири. Оно время от времени подрагивало, будто внутри сокращались мышцы. Выяснилось, что это самая большая медуза в мире - волосистая цианея. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов.
Фото: Fox News
Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м. Прикосновение к существу может вызвать у человека болезненную сыпь, но не будет смертельным.
Читайте также, на свет появился щенок с двумя головами.
по теме
В Киеве упавшая с дома конструкция убила женщину (фото)
Трагедия произошла на улице Клавдиевской (жилой массив Новобеличи)
"Умный дом" перепутал хозяина с Бэтменом и не впустил его
Мужчина не смог попасть в собственный дом из-за футболки с Бэтменом
На свадьбе произошла массовая драка (видео)
Конфликт возник во время проезда свадебного кортежа
Отец снял призрака возле колыбельной дочери (видео)
Мужчина заметил непонятный мистический силуэт на экране видеоняни и долго не решался войти в комнату