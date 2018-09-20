В Новой Зеландии на берег выбросило огромное пульсирующее существо. Морского обитателя обнаружили на побережье океана в 90 км от города Окленд в Новой Зеландии, передает Fox News.

Желеобразное существо розового цвета заметила семья с детьми на пляже Пакири. Оно время от времени подрагивало, будто внутри сокращались мышцы. Выяснилось, что это самая большая медуза в мире - волосистая цианея. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов.

Фото: Fox News

Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м. Прикосновение к существу может вызвать у человека болезненную сыпь, но не будет смертельным.

Читайте также, на свет появился щенок с двумя головами.