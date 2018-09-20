Массовые обыски на одном из самых популярных в Украине горнолыжных курортов

Массовые обыски на одном из самых популярных в Украине горнолыжных курортов - Буковеле. Начались еще днем, но не закончились до сих пор. С чем они связаны и что ищут силовики - далее в материале наших корреспондентов.

С обысками оперативники СБУ нагрянули в Буковель днем. Больше десяти человек разошлись сразу по нескольким объектам.

"Зараз у нас будуть проводитись обшуки, відповідно до ухвали 13 вересня. Представтесь будь ласка. - Курилов, начальник служби безпеки".

Объекты, где проходят обыски, связаны с Александром Шевченко. Он был их владельцем до того, как стал народным депутатом. После избрания в Верховную Раду - имущество было переписано на других людей.

"Це є і цей заклад який абсолютно до нього не має ніякого відношення. Орендується абсолютно іншими субєктами господарювання, в яких тут є сейфи, обладнання", - говорит Игор Фриз, помошник Шевченко.

Пришли с обысками оперативники и на асфальтный завод в Надвирной, а также в офисы компаний ПБС и "скорзонера". Их тоже связывают с нардепом Александром Шевченко. Везде проверяли финасово-хозяйственну документацию, изучали информацию на компьютерах. Сам Шеченко назвал обыски политическими играми, которые призваны понизить его рейтинг.

"Люди бачать те, що було зроблено мною, зразу почались кримінальні справи, зараз зразу почались переслідування. Просто зараз йде нахабне вломування в офіси дорожньої фірми Пбс, яка збудувала більшість доріг на Прикарпатті. Просто зараз функціонерів обшуковують в їхніх помешканнях приватних", - говорит Александр Шевченко, народный депутат.

Дольше всего оперативники задержались вот в этом помещении, где находятся камеры видеонаблюдения курорта. После нескольких часов работы правоохранитиели забрали системные блоки и уехали. В областном управлении СБУ комментировать что-либо отказались. Только подтвердили - обыски проводят киевские коллеги.