А в Германии не утихают споры вокруг назначения бывшего шефа контрразведки на высокий пост в Министерстве внутренних дел.

Социал-демократы, которые входят в правящую коалицию, обрушились с критикой на своего лидера. И требуют объяснить - почему чиновника, который допустил проколы в работе, не отправили на политическую пенсию? Подробнее Татьяна Логунова.

Социал-демократы Германии недовольны своим лидером. Они обвиняют Андреа Налес - в политической слабости и беззубости. Из-за того, что на встрече лидеров правящей коалиции - она не заблокировала предложение назначить бывшего шефа контрразведки Ханса-Георга Маасена статс-секретарем Министерства внутренних дел.

Социал-демократы требовали уволить Маасена. А не перевести его на ответственную и более оплачиваемую должность. Это главная претензия партийцев к своему лидеру. Пикантности ситуации добавляет и факт, что ради Маасена с должности статс-секретаря на пенсию досрочно отправили социал-демократа Гюнтера Адлера.

Андреа Налес второй день пытается оправдаться. Рассказывает, что боролась до последнего, но ей не оставили выбора.

"В ходе переговоров министр внутренних дел Зеехофер был не готов отказаться от господина Маасена и предложил ему должность в своем Министерстве. Я считаю это решение неправильным. Понимаю критику, но у этой критики есть адресат - Хорст Зеехофер", - говорит Андреа Налес, лидер Социал-демократической партии Германии.

И вообще, без компромисса в деле Маасена - развалилась бы коалиция.

"Лично я не готова из-за этого кадрового решения жертвовать коалицией. Германии необходимо стабильное и дееспособное правительство", - говорит Андреа Налес, лидер Социал-демократической партии Германии.

Впрочем, в прочности коалиции многие как раз и засомневались. Дескать, о какой стабильности может идти речь, если правящий союз начал трещать по швам из-за одного кадрового вопроса.